Alarm in Münchner Kirche: Feuerwehr muss großes Geschütz auffahren

München - Ein Brand in einer Kirche im Stadtteil Haidhausen rief am Samstag die Münchner Feuerwehr auf den Plan.

Mit einem Großlüfter musste die Kirche in der Preysingstraße vom Rauch befreit werden. © Berufsfeuerwehr München

Die Einsatzkräfte wurden gegen 22.10 Uhr in die evangelische Kirche in der Preysingstraße alarmiert.

Dort quoll bereits dichter Rauch aus dem Gotteshaus. Da das Gebäude sehr beengt ist, hatten die Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten ihre Schwierigkeiten.

Unter Atemschutz drangen die Einsatzkräfte in die Kirche ein und machten ein Feuer in einer Toilette als Ursache ausfindig. Das Gebäude wurde anschließend gründlich abgesucht: Glücklicherweise war niemand im Inneren zu Schaden gekommen.

Da die Kirche stark verraucht war, wurde ein Großlüfter zum Einsatzort nachgeordert. Gegen 0.15 Uhr galt der Einsatz als beendet.