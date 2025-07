Atemnot und Augenreizungen: Großeinsatz an Schule in München

München - Zahlreiche Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind am Mittwoch zu einer Schule in München geeilt!

Die Herausforderung für die Einsatzkräfte bestand vor allem darin, die tatsächlich betroffenen Personen schnell und gezielt herauszufiltern. © Feuerwehr München

Gegen 11.20 Uhr gingen Notrufe in der Leitstelle ein: Mehrere Menschen in einer Schule in der Rothpletzstraße im Stadtteil Am Hart klagten über tränende Augen und Atembeschwerden. Das teilte die Münchner Feuerwehr mit.

Am Einsatzort sicherte die Feuerwehr den betroffenen Bereich, führte Messungen durch und bereitete das Material für eine eventuelle Dekontaminierung vor.

Den Helfern zufolge war aus zunächst ungeklärter Ursache ein Reizstoff freigesetzt worden.

Währenddessen verschaffte sich der Rettungsdienst einen Überblick über die Behandlungsdringlichkeiten. 69 Kinder und Jugendliche wurden untersucht. 16 davon wiesen leichte gesundheitliche Beschwerden auf, drei mussten zur weiteren Behandlung in Kliniken transportiert werden.