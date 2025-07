17.07.2025 10:47 Autobrand in Werkstatt ruft Feuerwehr auf den Plan: Kräfte haben alle Hände voll zu tun

Ein Brand in einer Autowerkstatt in München-Forstenried hat am Mittwoch die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Von Jan Höfling

München - Ein Brand in einer Autowerkstatt in Forstenried hat am Mittwoch die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Alles in Kürze Autobrand in Münchner Werkstatt ausgelöst

Feuerwehr wird gegen 10:36 Uhr alarmiert

Sprinkleranlage verhindert Ausbreitung des Feuers

Mehrere Menschen werden ambulant untersucht

Keine Personen müssen ins Krankenhaus Mehr anzeigen Die Münchner Feuerwehr musste anrücken. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa Bei der Münchner Leitstelle waren Angaben vom Donnerstag zufolge gegen 10.36 Uhr Anrufe von mehreren Personen eingegangen, die das Feuer in der Drygalski-Allee bemerkt hatten. Zudem hatte die Brandmeldeanlage des Gebäudes ausgelöst. Im Werkstattbereich war demnach ein Fahrzeug in Brand geraten. Durch die Hitze der Flammen wurde die Sprinkleranlage ausgelöst, die Einsatzkräfte gingen unter schwerem Atemschutz in die Halle. Der Wagen konnte zwar zügig abgelöscht werden, dennoch kam es in dieser zu einer enormen Rauchausbreitung. Mehrere Menschen wurden vom Rettungsdienst ambulant vor Ort untersucht. München Feuerwehreinsatz Baustoffe entzünden sich auf Dach: Feuerwehr rettet Vermissten bei Löscheinsatz München Feuerwehreinsatz Feuerwehreinsatz in München: Mülltonne in Mehrfamilienhaus abgefackelt Die Sprinkleranlage konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindern, durch das ausgetretene Löschwasser wurden jedoch große Teile der Kellerräume überschwemmt. Nach dem Ende der Löschmaßnahmen halfen die Feuerwehrleute deshalb noch, die betroffenen Räume vom Wasser zu befreien. Immerhin: In eine Klinik musste keine der untersuchten Personen transportiert werden. Die Ermittlungen der Polizei zur Höhe des durch die Flammen entstandenen Schadens und zur genauen Brandursache laufen auf Hochtouren.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa