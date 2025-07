22.07.2025 12:11 Feuerwehr muss in München ran: Glascontainer stehen lichterloh in Flammen

Feuerwehreinsatz im Münchner Stadtviertel Harthof: In der Nacht auf Dienstag mussten Kräfte in den Humannweg ausrücken. Zwei Glascontainer standen in Flammen.

Von Jan Höfling

München - Feuerwehreinsatz im Münchner Stadtviertel Harthof: In der Nacht auf Dienstag mussten die Einsatzkräfte in den Humannweg ausrücken. Zwei Glascontainer standen zu diesem Zeitpunkt bereits lichterloh in Flammen. Alles in Kürze Feuerwehr muss in München ran: Glascontainer brennen.

Zwei Glascontainer stehen im Humannweg in Flammen.

Notruf um 0.28 Uhr bei der Leitstelle eingegangen.

Drei geparkte Autos durch Strahlungswärme beschädigt.

Polizei ermittelt zur Ursache des Brandes. Mehr anzeigen Die Feuerwehrkräfte hatten alle Hände voll zu tun. © Berufsfeuerwehr München Wie die Feuerwehr am Vormittag mitteilte, war der Notruf um 0.28 Uhr bei der Leitstelle eingegangen. Der Brand drohte demnach, auf geparkte Autos überzugreifen. Zwei Einsatztrupps übernahmen nach Ankunft sofort die Flammenbekämpfung und konnten eine weitere Ausbreitung verhindern. Durch die enorme Strahlungswärme wurden aber dennoch drei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Zur Höhe des durch das nächtliche Feuer entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Bereits nach kurzer Zeit konnte den Angaben der Feuerwehr zufolge "Feuer aus" gemeldet werden. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang noch völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München