Aufzug mit zwölf Menschen steckt stundenlang fest

München - Ein überfüllter Fahrstuhl blieb in der Studentenstadt stecken und rief die Münchner Feuerwehr auf den Plan.

Alles in Kürze

Ein Aufzug in der Studentenstadt hing zwischen zwei Stockwerken fest. (Symbolbild) © Christin Klose/dpa

Am Sonntagmorgen meldete sich gegen 7.45 Uhr ein Techniker bei der Feuerwehr. Er versuchte bereits seit Stunden einen Aufzug in der Grasmeierstraße in Gang zu setzen.

Da alle seine Versuche scheiterten und es den Insassen langsam zu viel wurden, sollte die Feuerwehr helfen.

Rückmeldungen aus der Kabine zufolge saßen zwölf Menschen fest, während der Fahrkorb zwischen zwei Stockwerken hing.

Für wie viele Personen der Aufzug ausgelegt war, konnte ein Feuerwehrsprecher nicht sagen - zwölf waren aber wohl zu viel!

Der sogenannte Fang, eine Einrichtung an Aufzügen, die ein unkontrolliertes Abfallen verhindert, ließ sich dem Techniker zufolge nicht lösen.