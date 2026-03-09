Auto geht in Münchner Tunnel in Flammen auf: Ein Mensch verletzt

Ein Auto ist im morgendlichen Berufsverkehr in München im Richard-Strauss-Tunnel in Berg am Laim in Brand geraten. Ein Mensch wurde verletzt.

Von Angelika Resenhoeft und Paulina Sternsdorf

München - Ein Auto ist am Montagmorgen im Münchner Richard-Strauss-Tunnel im Stadtteil Berg am Laim in Brand geraten. Eine Person wurde verletzt. Der Einsatz führte zu Verkehrsbehinderungen am Mittleren Ring, der Tunnel ist inzwischen wieder freigegeben.

Die Feuerwehr konnte das Auto löschen. (Symbolfoto)
Die Feuerwehr konnte das Auto löschen. (Symbolfoto)  © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Zunächst hatte er vom Innsbrucker-Ring-Tunnel gesprochen, ein Feuerwehrsprecher korrigierte dies anschließend.

Vorbeifahrende berichteten von Flammen, dichtem Rauch und einem beißenden Geruch in der Luft. Rund um den Leuchtenbergring waren zahlreiche Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Polizei im Einsatz.

Ein Mensch wurde nach ersten Erkenntnissen verletzt. Seine Identität und die Schwere der Verletzungen waren aber zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte.

Kurz vor 9 Uhr war das brennende Fahrzeug gelöscht. Die Tunnelsperrung führte jedoch zu erheblichen Verkehrsproblemen. Die Polizei sperrte die gesamte Tunnelkette vom Effner- bis zum Leuchtenbergring-Tunnel.

Die Aufräumarbeiten dauerten den ganzen Vormittag an. Zwar wurde das Feuer nach Angaben der Feuerwehr schnell gelöscht, der Tunnel wurde aber noch bis Mittag belüftet.

Seit dem frühen Nachmittag ist der Tunnel in südliche Fahrtrichtung wieder für den Verkehr frei.

Erstmeldung 10.25 Uhr, Update 14.55 Uhr.

Titelfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa (Symbolfoto)

