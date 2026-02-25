Schwan sitzt auf Hausdach fest! Tierischer Einsatz in Schwabing

München - Ein Schwan in einer misslichen Lage musste von der Münchner Feuerwehr von einem Dach im Stadtteil Schwabing gerettet werden.

Mit einer Drehleiter rettete die Feuerwehr den Schwan vom Hausdach. © Berufsfeuerwehr München (2)

Die Feuerwehr wurde am Dienstag gegen 14.44 Uhr in die Berliner Straße alarmiert. Dort war ein Schwan auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses gelandet und saß fest.

"Aufgrund der Fassadenkonstruktion konnte das Tier das Dach nicht mehr aus eigener Kraft verlassen", erklärte die Feuerwehr.

Mehrere Versuche davonzufliegen scheiterten. So wurde schließlich die Leitstelle über die missliche Lage des großen Vogels informiert.

Mit einer Drehleiter retteten die Einsatzkräfte den Schwan schließlich vom Dach.