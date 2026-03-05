Erfolgreicher Test: Feuerwehr München setzt mehr Drohnen ein

München - Nach guten Test-Erfahrungen mit voll automatisierten Drohnen nimmt die Feuerwehr München ein drittes Gerät in den Dienst.

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz des Landkreises und der Feuerwehr München wurde eine Drohne der Firma Skyflow präsentiert. © Malin Wunderlich/dpa

Es wird in Kirchheim stationiert und im Landkreis München eingesetzt, wie die Verantwortlichen erläuterten.

Die Drohnen nehmen aus der Luft Fotos, Videos und Wärmebilder von Großbränden oder Unfällen auf und senden diese noch vor dem Eintreffen der ersten Feuerwehrleute direkt an die Leitstelle.

So kann die Einsatzleitung schneller entscheiden, welches Vorgehen nötig ist.

Bereits seit Dezember unterstützen zwei Drohnen die Münchner Feuerwehr. Sie flogen seither bei 29 Einsätzen voraus.

Darunter 18 Brände, fünf Lageerkundungen und vier Verkehrsunfälle, wie Kreisverwaltungsreferentin Hanna Sammüller erklärte.

Das Besondere an den voll automatisierten Drohnen sei, dass sie im Durchschnitt innerhalb von acht Sekunden alarmiert sind und nach 33 Sekunden abheben.