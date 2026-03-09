Biber zu früh im Freibad: Mitarbeiter wollen helfen, doch das ist dem Tier schnurz
München - Ein Biber wollte am Wochenende zu früh in die Freibadsaison starten und rief damit die Münchner Feuerwehr auf den Plan.
Wie die Einsatzkräfte mitteilte, hatte sich der Biber am Samstagnachmittag kurz nach 16 Uhr ins halb leere Schwimmbecken im Dantebad an der Postillonstraße verirrt.
"Aus eigener Kraft konnte er dieses nicht mehr verlassen", erklärte die Feuerwehr.
Mitarbeiter des Bads entdeckten den unerwarteten Badegast. Da das Becken nicht bis zum Rand gefüllt war, hatte das Tier keine Chance, über den Rand zu kommen.
Zunächst versuchte das Personal dem Biber zu helfen: Dazu baute es eine Art Steg, an dem es eine Leiter befestigte.
Den Steg nahm der Biber dankend an, an der Leiter wurde er jedoch skeptisch und wollte die Ausstiegshilfe nicht akzeptieren.
Feuerwehr rettet Biber aus Freibad in München
Nachdem klar wurde, dass der Biber das Becken so nicht verlassen würde, wurde schließlich zu Feuerwehr alarmiert. Die Besatzung eines Kleinalarmfahrzeugs rückte an und baute eine Holzrampe für das Tier. Nach einer kurzen Bedenkzeit verließ der Biber das Schwimmbecken darüber, "ohne seine Helfer weiter zu beachten", so die Feuerwehr.
Das Tier schloss sein kleines Abenteuer augenscheinlich unverletzt ab und ging seiner Wege in die Natur.
Titelfoto: Berufsfeuerwehr München