Autofahrer über Stunden im Parkhaus eingesperrt: Rettungskräfte müssen anrücken

München - Rettungskräfte mussten am Dienstagnachmittag mehrere Autofahrer aus einer Tiefgarage in München befreien.

Die Feuerwehr half den wartenden Autofahrern. © Feuerwehr München

Wie die Münchner Berufsfeuerwehr am Mittwoch mitteilte, war das Zahlsystem und dadurch auch das Schrankensystem in dem Parkhaus am Oberanger in der Innenstadt ausgefallen.

Alle Versuche, einen Betreiber zu erreichen, scheiterten. Die Autofahrer warteten teilweise über zwei Stunden.

Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, wurde sie mit lautem Applaus von der wartenden Menge begrüßt.

Nach kurzer Rücksprache mit der Polizei schraubten die Feuerwehrleute die Schranke kurzerhand ab und rund 60 Personen konnten die Tiefgarage mit ihren Fahrzeugen verlassen.