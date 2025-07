Eichhörnchen in Netz gefangen: Feuerwehr macht kurzen Prozess

München - Die Münchner Feuerwehr musste am Wochenende ein Eichhörnchen aus einer misslichen Lage in der Maxvorstadt retten.

Alles in Kürze

Die Helfer waren rasch zur Stelle und entfernten Teile des Netzes am Balkon. Anschließend wurde das Eichhörnchen zur Feuerwache gebracht.

Wie die Einsatzkräfte mitteilten, entdeckte ein Bewohner der Wohnung in der Schleißheimer Straße am Sonntagmittag das Kerlchen auf seinem Balkon.

Am Ende gab es ein Happy End: "Das Eichhörnchen konnte schließlich wieder unverletzt in die Freiheit entlassen werden", so die Feuerwehr.