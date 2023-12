Ballon löst Einsatz am Münchner Hauptbahnhof aus

München - Ein Folienballon löste am Wochenende am Münchner Hauptbahnhof einen Feuerwehreinsatz aus.

Ein Folienballon löste am Hauptbahnhof einen Feuerwehreinsatz aus. © Bildmontage: vfhnb12, Nicolas Armer/dpa

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, geriet der mit Helium gefüllte Ballon am Samstag kurz vor 1 Uhr am S-Bahn-Gleis mit der Oberleitung in Kontakt.

Es entstand ein Lichtbogen, in dessen Folge ein etwa 20 Quadratzentimeter großes Betonstück von der Decke fiel. Reisende wurden aber nicht verletzt.

Da der Feueralarm ausgelöst wurde, musste die Münchner Feuerwehr anrücken. Die Einsatzkräfte konnten nach einer kurzen Kontrolle Entwarnung geben: Da die Oberleitung nicht beschädigt worden war, konnten die S-Bahnen weiterfahren.

Der Ballon-Besitzer konnte nicht ausfindig gemacht werden. "Ermittlungen wegen Störung öffentlicher Betriebe wurden eingeleitet", berichtete die Bundespolizei.