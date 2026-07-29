Drama im Perlacher Forst: Hund verirrt sich in Dachsbau

München - Am Dienstagabend hat sich ein Hund in einen Dachsbau im Perlacher Forst verirrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr München und des Technischen Hilfswerks eilten zur Hilfe.

Nach stundenlanger Arbeit konnte Hund Leevi schließlich befreit werden. © Berufsfeuerwehr München (2)

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 20.42 Uhr in das Waldgebiet südöstlich von München alarmiert.

"Der Finnische Lapphund Leevi war dort einige Meter tief in einen Dachsbau gekrochen und konnte diesen auch mithilfe seines Herrchens nicht mehr verlassen", so die Feuerwehr.

Leevi machte sich zwar durch ein Wimmern klar bemerkbar - doch durch die vielen Ein- und Ausgänge des Höhlensystems war die Position des Hundes nicht genau zu bestimmen.

Das Technische Hilfswerk wurde deshalb mit einem Spezialgerät zur Ortung als Verstärkung gerufen.