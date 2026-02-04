Boden sackt ab: Teleskoplader steckt zwischen Häusern fest

München - Die Münchner Feuerwehr hat einen Teleskoplader geborgen, der zwischen zwei Häusern an der Schwanthalerhöhe steckengeblieben war.

Mit einem Feuerwehrkran konnte der Teleskoplader aus seiner misslichen Lage befreit werden. © Berufsfeuerwehr München (2)

Wie die Einsatzkräfte mitteilten, kam es am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr zu einem beengten Kraneinsatz in der Westendstraße.

Mitarbeiter einer Firma hatten die Feuerwehr um Hilfe gebeten. Sie wollten einen Teleskoplader zwischen zwei Häusern herausfahren, als an einem Hauseck plötzlich der Boden nachgab. Das schwere Gerät blieb so nah am Gebäude stecken, dass ein weiteres Einsinken auch das Haus selbst in Mitleidenschaft gezogen hätte.

Da nicht abschätzbar war, was im Untergrund vorgefallen war, sollte ein Feuerwehrkran in der schmalen Straße helfen. "Ein Autokran braucht erheblich Platz, um effektiv arbeiten zu können", erläuterte die Feuerwehr. Bei der Platzierung des Krans war Fingerspitzengefühl gefragt.

Nach der herausfordernden Vorarbeit war das Anheben und Sichern des Teleskopladers hingegen schnell erledigt. Auf sicherem Grund konnte die Maschine den Mitarbeitenden der Firma übergeben werden.