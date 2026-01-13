Weihnachtsbäume angezündet: Betrunkener in Münchner Wohnhaus festgenommen
Von Lea Sophie Gräf
München - In der Nacht zum Sonntag bemerkte ein Mann gegen 1.20 Uhr ein Feuer im Untergeschoss seiner Wohnanlage. Er konnte den möglichen Brandstifter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.
Der 42-Jährige soll Weihnachtsbäume in einer Wohnanlage in München in Brand gesteckt haben und ist deshalb festgenommen worden. Ein Richter erließ inzwischen einen Haftbefehl, wie die Polizei mitteilte.
Bei dem Feuer in der Nacht zum Sonntag wurde niemand verletzt.
Ein 53-Jähriger bemerkte das Feuer im Untergeschoss der Wohnanlage. In der Nähe sah er den 42-Jährigen, der sich entfernen wollte.
Er sprach ihn an und hielt ihn fest, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Zu dem Zeitpunkt entwickelte sich bereits starker Rauch.
Verdächtiger soll stark alkoholisiert gewesen sein
Die Weihnachtsbäume lehnten den Angaben zufolge an einer Wand vor einer Restmülltonne und standen in Flammen. Durch den Rauch wurde auch der Deckenbereich beschädigt. Die Feuerwehrleute löschten die Flammen und öffneten danach den Deckenbereich, um nach Glutnestern zu suchen. Dabei seien Versorgungsleitungen beschädigt worden. Der Schaden wurde auf einen fünfstelligen Bereich geschätzt.
Bei dem 42-Jährigen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab laut Polizei eine "starke Alkoholisierung". Anschließend wurde der Tatverdächtige durchsucht. Dabei fanden die Beamten ein vermeintliches Tatwerkzeug, das sie nicht näher beschrieben.
Sie stellten es sicher und nahmen den Mann vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa