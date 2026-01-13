Weihnachtsbäume angezündet: Betrunkener in Münchner Wohnhaus festgenommen

München - In der Nacht zum Sonntag bemerkte ein Mann gegen 1.20 Uhr ein Feuer im Untergeschoss seiner Wohnanlage. Er konnte den möglichen Brandstifter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Die Feuerwehr löschte den Brand. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Der 42-Jährige soll Weihnachtsbäume in einer Wohnanlage in München in Brand gesteckt haben und ist deshalb festgenommen worden. Ein Richter erließ inzwischen einen Haftbefehl, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem Feuer in der Nacht zum Sonntag wurde niemand verletzt.

Ein 53-Jähriger bemerkte das Feuer im Untergeschoss der Wohnanlage. In der Nähe sah er den 42-Jährigen, der sich entfernen wollte.

Er sprach ihn an und hielt ihn fest, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Zu dem Zeitpunkt entwickelte sich bereits starker Rauch.