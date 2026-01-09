Großeinsatz im Olympischen Dorf: Bewohner verbrennt im siebten Stock

München - Bei einem Wohnungsbrand in einem Münchner Hochaus hat ein Mann (70) sein Leben verloren.

Im siebten Obergeschoss eines Wohnhauses im Olympischen Dorf war am frühen Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. © Feuerwehr München

Das Feuer war am frühen Freitagmorgen, gegen 5.47 Uhr, im siebten Obergeschoss des Gebäudes an der Straßbergerstraße im ehemaligen Olympischen Dorf ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Bildaufnahmen zeigen, wie meterhohe Flammen aus dem Stockwerk emporstiegen.

Im Inneren der brennenden Wohnung fanden die Einsatzkräfte die Leiche des 70-jährigen Bewohners. Für ihn konnte nichts mehr getan werden.

Der Brand konnte von den 80 Kameraden mithilfe des Einsatzes zweier Drehleitern rasch unter Kontrolle gebracht werden. Einige weitere Bewohner wurden vorsorglich evakuiert und in einem nahegelegenen Hotel betreut.