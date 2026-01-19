Frau fährt mit Katze zum Tierarzt, wenig später brennt ihr Mercedes lichterloh

München - Ein Auto ging am Montagvormittag im Stadtteil Ramersdorf in Flammen auf. Eine Frau und ihre Katze konnten sich gerade noch retten.

Der Mercedes wurde durch das Feuer vollständig zerstört. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Münchner Feuerwehr mitteilte, ging der Mercedes gegen 11.19 Uhr in der Redlingerstraße in Flammen auf.

Die Fahrerin war zuvor mit ihrer Katze beim Tierarzt gewesen. Als sie den Wagen abstellte, schlugen plötzlich Flammen aus dem Motorraum, berichteten die Einsatzkräfte.

Sie konnte unverletzt aussteigen und den Notruf wählen. Da sich ihre Katze im Kofferraum befand, war sie glücklicherweise weit genug weg vom Brandherd und konnte ebenfalls gerettet werden.

Die Feuerwehr wurde von der Frau samt Katze aufgeregt in Empfang genommen: Ihr Mercedes stand da schon in Vollbrand. Ganze 1600 Liter Löschwasser waren nötig, um die Flammen zu bekämpfen. Ein angrenzendes Haus musste anschließend auf Verrauchung kontrolliert werden, die Einsatzkräfte konnten aber Entwarnung geben.