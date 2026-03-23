Brand in Münchner Kita: Leiterin verhindert Schlimmeres

München - In einer Kindertagesstätte im Stadtteil Harthof hat es am Montagmorgen gebrannt. Das beherzte Eingreifen der Leiterin verhinderte Schlimmeres.

Die Feuerwehr wurde über den Notruf zu einer Kita alarmiert. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa

Wie die Münchner Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer in der Wegenerstraße gegen 9.05 Uhr in der Küche der Kita aus.

Die Leiterin der Einrichtung hatte die Flammen bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Außerdem unternahm sie erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher. Derweil sorgten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür, dass die Kita geräumt wurde.

Als der Rauch immer dichter wurde, schloss die Leitung vorbildlich die Tür zur Küche und wartete auf die Profis, berichtetet die Feuerwehr.

"Dank der geschlossenen Tür und dem dadurch fehlenden Sauerstoff konnte sich das Feuer nicht weiter ausbreiten", erklärten die Experten.