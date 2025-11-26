Retter über spektakulären Einsatz am Alten Peter: "Fühlt sich wahnsinnig grausig an"

Die Rettungskräfte sprechen über den spektakulären Einsatz am Alten Peter in München.

Von Elke Richter München - Enge Gitter, wackelige Seile, und die Patientin baumelt am Karabiner: Wie fünf Feuerwehrleute in einer Stunde eine riskante Aktion meisterten – und wie sie die Reaktion der Zuschauer empfanden.

Ein Höhenretter-Team brachte die Frau sicher zu Boden. © Berufsfeuerwehr München (Montage) Nein, das war wirklich kein gewöhnlicher Einsatz, schüttelt Thomas Reithmeier den Kopf. Der Münchner Feuerwehrler hatte zusammen mit seinem Team aus Höhenrettern eine bei einem Sturz verletzte Frau von der Aussichtsplattform des Alten Peters abgeseilt, weil die benötigte Trage nicht durch das enge Treppenhaus passte. Also bauten sie rund 60 Meter über dem nur wenige Schritte entfernten Marienplatz eine riesige Seilrutsche – und brachten die Gestürzte am Karabiner baumelnd nach unten. "Wo wir raufgekommen sind, ist von der Pressestelle schon die Drohne über uns gestanden – da haben wir gewusst, da schauen viele zu", erzählt Reithmeier mit seinem bairischen Einschlag. Zudem verfolgten viele Passanten den spektakulären Rettungseinsatz vom belebten Platz vor dem Rathaus aus. Reithmeiers Konzept, um mit dem Druck umzugehen: "Man muss einfach ruhig bleiben, immer alles doppelt und dreifach kontrollieren, auch wenn der Notarzt sagt, es pressiert."

Einsatz am Alten Peter in München: Trage durch Mini-Loch im Zaun hinausgehievt

Zahlreiche Passanten verfolgten den Einsatz in der Münchner Altstadt. © Berufsfeuerwehr München Für die fünf Höhenretter bedeutete das höchste Konzentration. "Da ist oben ein kleines Loch drin in dem Gitter, das außen um den Turm herumgeht. Gerade so, dass die Trage durchgeht, etwa ein dreiviertel Meter auf einen dreiviertel Meter", schildert der Einsatzleiter. Doch bevor sie die Verletzte da hindurch hieven konnten, mussten sie erst einmal schauen, wo sie die Seile und Fixpunkte befestigen können – mehrere Zaunpfosten dienten letztlich zusammengefasst als Zentralpunkt. "Der ganze Balkon ist ja eingefasst wie ein Eisenkäfig, und oben ist noch ein Dach drüber aus Eisenstäben, damit niemand drüberkraxeln kann", schildert Reithmeier die Verhältnisse hoch oben am Alten Peter, wie der Turm der ältesten Pfarrkirche Münchens vis-à-vis des Rathauses genannt wird. "An dem Dach haben wir zwei Flaschenzüge festgemacht und mit dem Flaschenzug die ganze Trage angehoben, und dann haben wir sie durch das Loch durchgeschoben, in die Seilbahn eingehängt und nach unten gebracht."

Münchner Feuerwehr rettet Frau vom Alten Peter: "A Werbung war's koa schlechte"