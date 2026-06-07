Brandgeruch und "unklare Lage" am Münchner Airport: Flugbetrieb teilweise eingestellt

München - Am Münchner Airport wurde am Sonntagabend der Flugbetrieb teilweise eingestellt.

Im Tower des Münchner Flughafens wurde am Sonntagabend Brandgeruch wahrgenommen. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

"Der Tower am Flughafen München wurde um 20.33 Uhr aufgrund von Brandgeruch evakuiert", teilte der Flughafen auf seiner Webseite mit.

Die Deutsche Flugsicherung habe den Flugbetrieb deshalb zunächst bis auf Weiteres gestoppt.

Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur beschrieb die Bundespolizei die Lage am Abend als "unklar", die Feuerwehr prüfe die Situation.

Aktuell sei nicht davon auszugehen, dass es vor Ort brannte, zumindest würden keine Flammen aus dem Gebäude schlagen.

Der Flugbetrieb sei "teilweise" eingestellt worden, viele Flüge wurden umgeleitet oder verkehren nur stark verspätet. Wie im Plan des Airports zu erkennen ist, werden aktuell wohl auch weiterhin Check-Ins durchgeführt.