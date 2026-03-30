Dachstuhlbrand in München: Zwei Bewohner verlieren ihr Zuhause

München - Ein Dachstuhlbrand im Stadtteil Solln forderte die Münchner Feuerwehr in der Nacht von Sonntag auf Montag heraus.

Die Münchner Feuerwehr war stundenlang in der Diefenbachstraße im Einsatz. © Berufsfeuerwehr München

Die Feuerwehr wurde gegen 22 Uhr zu einem Mehrparteienhaus in der Diefenbachstraße alarmiert.

Ein Anwohner hatte Flammen auf einem Balkon bemerkt und die Einsatzkräfte gerufen. Als die Feuerwehr vor Ort war, stand bereits der Dachstuhl in Flammen.

Die Profis nahmen es mit dem Brand von mehreren Seiten auf: Trupps kletterten unter Atemschutz über Leitern auf das Dach und öffneten die Dachhaut mit Haken und Motorsägen. Parallel wurde das Feuer aus dem Gebäudeinneren gelöscht. Erst nach rund fünf Stunden waren alle Glutnester vollständig beseitigt.

Während des Einsatzes wurden 16 Bewohner in einem Großraumrettungswagen betreut. Bis auf zwei Betroffene konnten anschließend alle in ihr Zuhause zurückkehren.