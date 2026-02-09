Einsatz im Kindergarten: Junge klemmt in Sprossenwand

Dramatische Minuten in einem Münchner Kindergarten: Ein Dreijähriger steckt hinter einer Sprossenwand fest. Die Erzieherinnen können ihm nicht helfen.

Von Friederike Hauer

München - Ein kleiner Junge klemmte am Montag hinter einer Sprossenwand in seinem Kindergarten und musste von der Münchner Feuerwehr gerettet werden.

Ein Junge klemmte sich mit Beinen und Bauch hinter eine Sprossenwand in seinem Kindergarten. (Symbolbild)  © yaroslaf/123RF

Die Einsatzkräfte wurden gegen 12.30 Uhr in die Carola-Neher-Straße in den Münchner Süden alarmiert.

Ein Dreijähriger hatte sich dort - sehr zum Erstaunen seiner Erzieherinnen - mit Beinen und Bauch hinter einer Sprossenwand verkeilt.

Weil er sich nicht befreien ließ und über Schmerzen klagte, wurde ein Rettungswagen zum Kindergarten geschickt. Da dieser einen längeren Anfahrtsweg hatte, rückte gleichzeitig ein sogenannter First Responder der Berufsfeuerwehr aus.

Diese Einsatzkräfte können erste medizinische Hilfe leisten, erklärt die Feuerwehr. Vor Ort war jedoch mehr Fingerspitzengefühl statt Sanitäterwissen gefragt. Nachdem einige Schrauben gelöst waren, konnte der kleine Patient rasch befreit werden.

"Glücklicherweise konnten keinerlei Verletzungen festgestellt werden und auch die Schmerzen vergingen zügig nach der Befreiungsaktion", so die Feuerwehr. Der Rettungswagen wurde somit nicht mehr benötigt.

