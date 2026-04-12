Feuer richtet Millionenschaden in München an

München - Ein Feuer hat am Samstag in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil einen Millionenschaden verursacht.

Die Feuerwehr löschte in Neuhausen einen Brand in einem Mehrfamilienhaus.(Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Während der Bauarbeiten an dem Haus in der Hubertusstraße unweit des Nymphenburger Kanals brach gegen 15.20 Uhr ein Feuer aus.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Zeuge starken Rauch bemerkt und den Notruf gewählt. Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr eilten heran, die Straße wurde von der Polizei abgesperrt.

Während der Löscharbeiten mussten alle Bewohner das Haus verlassen. Ein 34-Jähriger erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und begab sich selbst ins Krankenhaus.

Die Flammen und das Löschwasser richteten einen enormen Schaden an, so die Einsatzkräfte.