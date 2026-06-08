Feueralarm am Marienplatz: Elektrobrand in U-Bahn
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München - Ein Elektrobrand in einer U-Bahn am Marienplatz hat die Feuerwehr München in der Nacht von Sonntag auf Montag auf Trab gehalten.
Die Feuerwehr wurde gegen 23.38 Uhr zu einer qualmenden U-Bahn an den Marienplatz alarmiert.
Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, war der Bahnsteig frei von Rauch und alle Fahrgäste hatten den Bahnhof bereits eigenständig verlassen.
"Die Suche nach dem Brandort gestaltete sich jedoch nicht leicht", so die Feuerwehr.
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Erst nach einer ausführlichen Erkundung wurde ein defektes Elektroteil ausfindig gemacht, das für den Brandgeruch verantwortlich war.
Nach etwa einer Stunde galt der Einsatz als beendet. Der Bahnhof wurde wieder an die Münchner Verkehrsbetriebe übergeben.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa