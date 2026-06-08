Feueralarm am Marienplatz: Elektrobrand in U-Bahn

München - Ein Elektrobrand in einer U-Bahn am Marienplatz hat die Feuerwehr München in der Nacht von Sonntag auf Montag auf Trab gehalten.

Am Marienplatz in München wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einer U-Bahn alarmiert. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Die Feuerwehr wurde gegen 23.38 Uhr zu einer qualmenden U-Bahn an den Marienplatz alarmiert.

Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, war der Bahnsteig frei von Rauch und alle Fahrgäste hatten den Bahnhof bereits eigenständig verlassen.

"Die Suche nach dem Brandort gestaltete sich jedoch nicht leicht", so die Feuerwehr.

Erst nach einer ausführlichen Erkundung wurde ein defektes Elektroteil ausfindig gemacht, das für den Brandgeruch verantwortlich war.