Mia in misslicher Lage: Kind steckt in Stuhl fest

München - Beim Spielen ist ein zweijähriges Mädchen im Münchner Süden mit dem Bein in der Sitzfläche eines Stuhls stecken geblieben und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Abgelenkt von ihrer Mutter und einer Feuerwehrfrau konnte Mia aus dem Stuhl befreit werden. © Berufsfeuerwehr München (2)

Das Mädchen namens Mia sei beim Toben im Garten an der Olivierstraße kurz unachtsam gewesen, erklärte die Feuerwehr.

Sie blieb am Montag gegen 16.30 Uhr mit dem rechten Bein zwischen den Stegen der Sitzfläche eines Gartenstuhls stecken. Als es weder vor noch zurückging, war das Drama perfekt.

Alle Versuche ihrer Eltern, das Kind mit Seife und Öl zu befreien, misslangen. "Da ein Stuhl am Bein beim Spielen als ungemein hinderlich gilt, half am Ende alles nichts, und die Feuerwehr musste anrücken", so die Einsatzkräfte.

Das Mädchen sei sehr entspannt gewesen, so die Feuerwehr. Ebenso gelassen konnte die Befreiungsaktion vonstattengehen. Während Mia von ihrer Mutter und einer Feuerwehrfrau abgelenkt wurde, sägten deren Kollegen am Stuhl.