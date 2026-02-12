Feuerwehr am Marienplatz: Mann kollabiert im Spielzeugmuseum
München - Ein Mann musste am Mittwoch von der Münchner Feuerwehr aus dem Spielzeugmuseum am Marienplatz gerettet werden.
Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde gegen 11.30 Uhr zunächst ein Rettungswagen des Arbeiter-Samariter-Bundes zum Museum alarmiert.
Dort war im zweiten Stock des Hauses ein Mann kollabiert. Die Rettungsbesatzung versorgte den Patienten, stieß dann aber an ihre Grenzen: Über die enge Wendeltreppe konnte der stabilisierte Mann nicht selbst absteigen.
Auch mit einer Trage oder einem Krankenstuhl konnte man dem Mann aufgrund der beengten Situation nicht helfen.
So wurde die Feuerwehr mit einer Drehleiter zum Einsatz hinzugezogen. Der Marienplatz wurde kurzerhand abgesperrt, sodass das Feuerwehrauto ans Museum heranfahren konnte. So konnte der Mann sicher mit der Krankentragenhalterung nach unten gebracht werden.
Marienplatz in München für Rettungseinsatz gesperrt
"Auch wenn Drehleiterrettungen zum Tagesgeschäft der Münchner Feuerwehr gehören, war dieser Einsatz im Herzen der Landeshauptstadt doch für alle Beteiligten etwas Besonderes", erklärten die Einsatzkräfte.
Der Patient wurde anschließend zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.
Titelfoto: Berufsfeuerwehr München