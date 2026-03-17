Feuerwehr rettet Seniorin aus brennender Wohnung in Schwabing
München - Die Münchner Feuerwehr musste eine Seniorin aus ihrer brennenden Wohnung im Stadtteil Schwabing West retten.
Wie die Einsatzkräfte mitteilten, ging der Notruf aus der Düsseldorfer Straße am Montag gegen 13 Uhr in der Leitstelle ein.
Während die Feuerwehr zur Einsatzstelle fuhr, meldeten sich weitere Anwohner des Mehrfamilienhauses und teilten mit, dass das Treppenhaus bereits verraucht sei.
Die Feuerwehrleute retteten die 83-jährige Bewohnerin der Brandwohnung und drei weitere Menschen über das Treppenhaus. Die ältere Dame musste in ein Krankenhaus transportiert werden.
Um zu verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitete, wurde je eine Drehleiter auf den beiden gegenüberliegenden Seiten der Wohnung positioniert.
50 Einsatzkräfte von Freiwilliger und Berufsfeuerwehr brachten den Brand zügig unter Kontrolle.
Die Brandwohnung bleibt vorerst unbewohnbar. Was genau das Feuer ausgelöst hatte, war zunächst unklar. Die Polizei hat ihre Ermittlungen dazu aufgenommen.
Titelfoto: -/Berufsfeuerwehr München/dpa