23.05.2023 08:53 Flammen in Apotheke: Zeugen entdecken Brand in Altstadt durch Schaufenster

Feuerwehreinsatz in der Münchner Altstadt! Ein Brand in der Dultstraße hat am späten Montagabend in der Landeshauptstadt die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen.

Von Jan Höfling

München - Feuerwehreinsatz in der Münchner Altstadt! Ein Brand in der Dultstraße hat die Helfer auf den Plan gerufen. Brand in der Dultstraße: Die Feuerwehr musste sich zunächst Zugang zum Gebäude in der Münchner Altstadt verschaffen. © Berufsfeuerwehr München Passanten hatten am späten Montagabend gegen 22.23 Uhr den Notruf gewählt, nachdem zuvor in einer Apotheke ein Apothekerschränkchen in Brand geraten war - und das von der Straße gut sichtbar. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Scheibe an der Front des Gebäudes aufgrund der enormen Hitzeentwicklung im Laden schon gesprungen. Die Feuerwehr zerstörte das Fenster komplett, um sich schnellen Zugang zum Brandherd zu verschaffen. Durch das zügige Handeln der Zeugen konnte das Feuer so binnen weniger Minuten von den Feuerwehrleuten gelöscht werden. Mit einem Hochleistungslüfter wurden danach die angrenzenden Räume von dem entstandenen Rauch befreit. Abschließend musste noch das Schaufenster mit Holz verschalt werden. Verletzt wurde bei dem Brand in der Altstadt zum Glück niemand. Der Sachschaden wird seitens der Feuerwehr auf mindestens 50.000 Euro geschätzt. In einer Apotheke war zuvor am späten Montagabend ein Feuer ausgebrochen. © Berufsfeuerwehr München Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München