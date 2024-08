Smart in München in Flammen! War es Brandstiftung?

München - Ein Feuer in der Marianne-Brandt-Straße im Münchner Stadtteil Schwabing-Freimann hat am heutigen Montagmorgen die Feuerwehr der Landeshauptstadt auf den Plan gerufen.

Die Münchner Feuerwehr konnte die Flammen zwar schnell in den Griff bekommen, zwei Totalschäden allerdings nicht verhindern. © Berufsfeuerwehr München

Die Einsatzkräfte wurden gegen 4.05 Uhr über den Brand im Norden der Stadt informiert. Als sie kurz darauf an der Einsatzstelle eintrafen, stand bereits ein Smart in einer Parkbucht komplett in Flammen.

Das Feuer griff den Angaben zufolge zudem schon auf einen hinter dem Smart geparkten Toyota über.

Unter schwerem Atemschutz gelang es den Kräften der Feuerwehr, die Flammen nach circa 15 Minuten niederzuschlagen. Nach einer Kontrolle mit einer Wärmebildkamera und dem Glutnesterablöschen war der Einsatz letztlich nach 40 Minuten beendet.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An den beiden Fahrzeugen entstand allerdings jeweils ein Totalschaden, der nicht beziffert werden konnte.

Die Polizei geht nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen von Brandstiftung aus.