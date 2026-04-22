Feuerwehreinsatz in Schwabinger Bürohaus: Eine Person verletzt
München - Beim Brand einer Lüftungsanlage in einem Schwabinger Bürohaus wurde am Mittwoch eine Person verletzt.
Wie die Münchner Feuerwehr mitteilte, ging der Alarm einer Brandmeldeanlage des Gebäudes in der Königinstraße gegen 13.20 Uhr ein.
Wenig später meldeten sich mehrere Mitarbeiter aus dem Bürokomplex über den Notruf, weil sie einen Flammenschein auf dem Dach bemerkt hatten.
Eine Drohne der Feuerwehr flog den Einsatzkräften voraus und machte Bilder der Lage. So konnten die Feuerwehrleute vor Ort gleich ans Werk: Während die Flammen auf dem Dach gelöscht wurden, kontrollierte ein Trupp das restliche Gebäude auf Rauch.
Eine Person musste vor Ort ambulant durch den Rettungsdienst versorgt werden. Der Brand war rasch unter Kontrolle. Um Glutnester auszumerzen, wurde die Dachhaut mittels spezieller Rettungssägen großflächig geöffnet und die Brandstellen wurden mit Druckluftschaum abgedeckt.
Nach zweieinhalb Stunden galt der Einsatz als beendet. Vor Ort waren etwa 60 Feuerwehrleute bei der Arbeit. Ein genauer Sachschaden konnte zunächst nicht beziffert werden. Zur Ursache ermittelt die Polizei.
Titelfoto: Berufsfeuerwehr München (2)