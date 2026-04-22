Feuerwehreinsatz in Schwabinger Bürohaus: Eine Person verletzt

München - Beim Brand einer Lüftungsanlage in einem Schwabinger Bürohaus wurde am Mittwoch eine Person verletzt.

Die Einsatzkräfte bekamen von einer Drohne Bilder aus der Luft und konnten den Brand so gezielt in Angriff nehmen. © Berufsfeuerwehr München (2)

Wie die Münchner Feuerwehr mitteilte, ging der Alarm einer Brandmeldeanlage des Gebäudes in der Königinstraße gegen 13.20 Uhr ein.

Wenig später meldeten sich mehrere Mitarbeiter aus dem Bürokomplex über den Notruf, weil sie einen Flammenschein auf dem Dach bemerkt hatten.

Eine Drohne der Feuerwehr flog den Einsatzkräften voraus und machte Bilder der Lage. So konnten die Feuerwehrleute vor Ort gleich ans Werk: Während die Flammen auf dem Dach gelöscht wurden, kontrollierte ein Trupp das restliche Gebäude auf Rauch.

Eine Person musste vor Ort ambulant durch den Rettungsdienst versorgt werden. Der Brand war rasch unter Kontrolle. Um Glutnester auszumerzen, wurde die Dachhaut mittels spezieller Rettungssägen großflächig geöffnet und die Brandstellen wurden mit Druckluftschaum abgedeckt.