Flammen versperren Fluchtweg: Feuerwehr muss Arbeiter retten

München - Großeinsatz für die Feuerwehr im Stadtbezirk Freiham! Auf einer Baustelle ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen, zwei Arbeiter mussten mit einer Drehleiter aus ihrer ausweglosen Lage gerettet werden.

Die Münchner Berufsfeuerwehr hatte alle Hände voll zu tun. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Feuerwehr am Dienstagmorgen mitteilte, waren die Kräfte am Vortag gegen 15.24 Uhr zum Mahatma-Gandhi-Platz geeilt, nachdem zuvor mehrere Anrufer bei der Integrierten Leitstelle eine sehr starke Rauchentwicklung gemeldet hatten.

Im Innenhof waren demnach Baumaterialien auf einem Balkon im ersten Stock in Brand geraten.

Durch die Flammen war den beiden Mitarbeitern einer Baufirma der für sie einzige Fluchtweg aus dem Gebäude versperrt. Statt ins Freie flüchteten sie deshalb in eine Wohnung im dritten Stockwerk.

Die Rettungskräfte brachten an der Einsatzstelle zügig eine Drehleiter in Stellung. Die Arbeiter konnten kurz darauf über ein Fenster in Sicherheit gebracht werden. Beide blieben unverletzt.

Der Brand war den Angaben zufolge schon nach kurzer Zeit unter Kontrolle.