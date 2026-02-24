Wohnung völlig zerstört: 73-Jährige bei Brand schwer verletzt

Regensburg - Am Montag gegen 13.40 Uhr schlugen Flammen aus einem Wohnhaus in Regensburg. Eine 73-jährige Bewohnerin konnte ihre brennende Wohnung nicht mehr selbst verlassen.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Die Seniorin zog sich bei dem Wohnungsbrand lebensbedrohliche Verletzungen zu.

Als die Feuerwehr am Montagnachmittag eintraf, habe sich die Seniorin noch in ihrer brennenden Wohnung befunden, teilte die Polizei mit.

Sie sei dabei schon nicht mehr ansprechbar gewesen. Feuerwehrleute holten die Frau aus der Wohnung, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ihre Wohnung ist den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar. Der geschätzte Schaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich.