Gartenhaus in München-Feldmoching geht in Flammen auf

Als die Feuerwehr eintraf, brannte das Gartenhaus bereits lichterloh. © Feuerwehr München

Wie die Münchner Feuerwehr am Freitag mitteilte, bemerkte die Tochter der Besitzerin am Donnerstag um 15.22 Uhr den Brand und alarmierte die Rettungskräfte.

Als die ersten Feuerwehrleute am Einsatzort in der Glasstraße in Feldmoching eintrafen, stand das etwa drei auf fünf Meter große Gartenhaus bereits in Vollbrand.

Inzwischen war auch die völlig aufgelöste Besitzerin eingetroffen, die von den Helfern und ihrer Tochter beruhigt werden musste.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, allerdings nahmen die Nachlöscharbeiten längere Zeit in Anspruch. "Da in dem Gartenhaus auch Holz gelagert war, musste dieses auseinander geräumt werden, um alle Glutnester abzulöschen", so die Feuerwehr.