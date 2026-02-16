Inferno in München: Flammen verschlingen Mülltonnenhaus

München - In der Nacht auf Samstag brannte ein Mülltonnenhaus im Stadtteil Ramersdorf nieder. Die Polizei sucht Zeugen, um den Fall zu klären.

Das Mülltonnenhaus brannte lichterloh. Eine nahe Laterne (l.) wurde durch die enorme Hitze beschädigt. © Berufsfeuerwehr München

Gegen 2.30 Uhr wurde die Münchner Feuerwehr in den Innenhof der Wohnanlage in der Rimstinger Straße alarmiert.

Dort stand der Unterstand für Großraummülltonnen in Vollbrand. Durch die enorme Hitze des Feuers barsten die Fenster der nahen Gebäude, und bei einer nahen Straßenlaterne schmolz das Glasgehäuse. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Um auch alle Glutnester auszumerzen, musste eine Tür mit einem Winkelschleifer geöffnet werden, berichteten die Einsatzkräfte.

Da der Unterstand einzustürzen drohte, wurde der umliegende Bereich weiträumig abgesperrt. Ersten Einschätzungen nach beläuft sich der Sachschaden auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.