Inferno in München: Flammen verschlingen Mülltonnenhaus
München - In der Nacht auf Samstag brannte ein Mülltonnenhaus im Stadtteil Ramersdorf nieder. Die Polizei sucht Zeugen, um den Fall zu klären.
Gegen 2.30 Uhr wurde die Münchner Feuerwehr in den Innenhof der Wohnanlage in der Rimstinger Straße alarmiert.
Dort stand der Unterstand für Großraummülltonnen in Vollbrand. Durch die enorme Hitze des Feuers barsten die Fenster der nahen Gebäude, und bei einer nahen Straßenlaterne schmolz das Glasgehäuse. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Um auch alle Glutnester auszumerzen, musste eine Tür mit einem Winkelschleifer geöffnet werden, berichteten die Einsatzkräfte.
Da der Unterstand einzustürzen drohte, wurde der umliegende Bereich weiträumig abgesperrt. Ersten Einschätzungen nach beläuft sich der Sachschaden auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.
Brand in Ramersdorf: Polizei sucht Zeugen
Zur Ursache des Feuers ermittelt die Polizei und hofft auf Zeugen. Wer hat im Bereich der Rosenheimer Straße, Rimstinger Straße und Trostberger Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?
Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 13 unter der Telefonnummer 089/29100 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Berufsfeuerwehr München