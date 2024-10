Katzenbaby verkriecht sich im Motorraum und hält Feuerwehr auf Trab

München - In der Tiefgarage der Feuerwache in Schwabing wurde eine junge Katze gerettet.

Dieses Kätzchen suchte im Inneren von zwei Autos Schutz. © Berufsfeuerwehr München

Auf dem Weg zur Arbeit waren den Feuerwehrleuten am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr seltsame Geräusche aus einem Dienstwagen in der Garage in der Heßstraße aufgefallen.

Sie inspizierten das Auto und konnten ein Kätzchen entdecken. Die folgende Rettungsaktion verlief jedoch alles andere als reibungslos.

"Nachdem die Katze den Motorraum des ersten Fahrzeuges verlassen hatte, begab sie sich auf direktem Wege in den eines zweiten abgestellten Feuerwehrfahrzeuges", berichteten die Einsatzkräfte.

Mit Leitblechen, Kescher, Fangnetzen und sogar Staubwedel rückten schließlich sechs Unterstützer in die Tiefgarage aus, um das Tier aus dem Motorraum hervorzulocken. Erst nach einer turbulenten halben Stunde wurde das Kätzchen entdeckt - das seine Retter mit Frauchen und Kratzen begrüßte.