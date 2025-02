19.02.2025 08:32 Kinderheim in München evakuiert: Feuer macht Teile unbewohnbar

In einem Kinderheim in München-Harlaching hat es gebrannt. Etwa 15 Kinder mussten in Sicherheit gebracht werden.

Von Friederike Hauer

München - Wegen eines Zimmerbrandes in einem Wohnheim im Stadtteil Harlaching mussten 15 Kinder in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr sperrte einen Teil des Gebäudes ab, weil sich dort überall Ruß ausgebreitet hatte. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa Wie die Münchner Feuerwehr mitteilte, brannte es am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr in der Oberbiberger Straße. Die Brandmeldeanlage des Kinderheimes schlug plötzlich Alarm, woraufhin das Gebäude geräumt wurde. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten Betreuer bereits dafür gesorgt, dass alle Kinder nach draußen gebracht wurden. Feuerwehrleute stellten fest, dass dichter Rauch den ersten Stock des Wohnkomplexes völlig verqualmt hatte. Die Ursache wurde schließlich in einer Dusche entdeckt: Ein Lüftermotor war heiß gelaufen und in Brand geraten. Den Einsatzkräften zufolge brannten bereits ein paar Kleidungsstücke in der Nähe. Feuerwehr München löscht Brand in Kinderheim Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Anschließend galt es, das Gebäude zu entrauchen. Der Ruß hatte sich jedoch so hartnäckig ausgebreitet, dass der Duschbereich gesperrt werden musste. Ein genauer Sachschaden konnte zunächst nicht beziffert werden. "Glücklicherweise konnten die etwa 15 Kinder mit ihren Betreuerinnen in einen anderen Bereich der Wohnanlage umziehen", so die Feuerwehr.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa