Mann (†36) stirbt bei Wohnungsbrand in München

München - Nach einem Wohnungsbrand im Stadtteil Aubing ist ein 36-jähriger Bewohner im Krankenhaus gestorben.

Die Feuerwehr holte die Menschen teils über die Balkone aus ihren Wohnungen. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Anwohner hatten den Brand am Samstag gegen 5 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrichshafener Straße gemeldet.

Wie die Polizei mitteilte, wurde das siebenstöckige Haus evakuiert. Teilweise musste die Münchner Feuerwehr Menschen mit Leitern über die Balkone in Sicherheit bringen.

Bei den Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte einen bewusstlosen Mann in der Brandwohnung. Der 36-Jähriger wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb.

Während des Einsatzes wurden die umliegenden Straßen von der Polizei für den Verkehr gesperrt. Nachdem das Feuer gelöscht war, konnten die Anwohner in ihre Wohnungen zurück.