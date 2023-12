Massenvergiftung? Party in München endet für fünf Menschen im Krankenhaus

München - Für fünf Menschen endete eine Party im Stadtteil Pasing am frühen Sonntagmorgen im Krankenhaus.

Fünf Menschen mussten nach einer Party ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Wie die Münchner Feuerwehr am Sonntag mitteilte, kam es in der Nacht gegen 0.12 Uhr in der Agnes-Bernauer-Straße zum Großeinsatz.

Ein Gast der Feier hatte die Einsatzkräfte um kurz nach Mitternacht alarmiert, als zahlreiche Personen plötzlich über Vergiftungserscheinungen klagten. Laut Feuerwehr hatten sieben Personen im Alter zwischen 30 und 35 Jahren auffällige Symptome, wie zum Beispiel Bewusstseinseintrübung.

Fünf von ihnen wurden nach der Sichtung durch das Notarztteam ins Krankenhaus gebracht, eine Frau musste in den Schockraum einer Münchner Klinik eingeliefert werden.