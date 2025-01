11.01.2025 14:26 Mercedes brennt, Porsche beschädigt! Mehrere Autos in Bogenhausen in Flammen

In München-Bogenhausen sind in der Cuvilliesstraße mehrere Autos in Flammen aufgegangen.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Am frühen Samstagmorgen sind in München mehrere Autos in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand ein Mercedes bereits in Vollbrand. © Berufsfeuerwehr München Laut Angaben der Münchner Feuerwehr ging die Meldung über das Feuer in der Cuvilliesstraße in Bogenhausen gegen 4.40 Uhr ein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand ein Mercedes bereits in Vollbrand und die Flammen hatten bereits auf zwei angrenzende Autos, einen Nissan und einen Mini, übergegriffen. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden auf der gegenüberliegenden Straßenseite auch ein Porsche sowie ein weiterer Mini beschädigt. Dank der schnellen Zusammenarbeit der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr München konnte der Brand rasch gelöscht werden. Auch die Autos auf der gegenüberliegenden Straßenseite wurden durch die Hitze beschädigt. © Berufsfeuerwehr München Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München