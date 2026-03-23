Notfall auf Baustelle: Kran wird kurzerhand umfunktioniert

München - Am Montagvormittag haben Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst einen Bauarbeiter von einem Dach im Stadtteil Menterschwaige gerettet.

Höhenretter der Feuerwehr begleiteten den Patienten in einer Trage auf den Boden. © Berufsfeuerwehr München (2)

Die Rettungskräfte wurden gegen 8.30 Uhr auf die Baustelle an der Harthauser Straße im Münchner Süden alarmiert.

Ein Bauarbeiter hatte auf einem Dach einen medizinischen Notfall erlitten. Da die Stelle schwer zu erreichen war, wurden weitere Einheiten der Münchner Feuerwehr hinzugezogen.

Mit einer Schleifkorbtrage, die am Baustellenkran befestigt wurde, konnte der Patient auf den Boden gebracht werden. Der anwesende Kranfahrer half beim Einsatz, während spezielle Höhenretter den Mann durchgehend betreuten.

"Das war die schnellste, sicherste und zugleich schonendste Art, den Mann auf Erdgleiche zu bringen", so die Feuerwehr.