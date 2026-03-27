Person ruft an verrauchtem Fenster um Hilfe: Als Feuerwehr sie retten will, ist sie plötzlich verschwunden

München - Bei einem Brand in München hat eine plötzlich verschwundene Person kurzzeitig für Hektik bei den Einsatzkräften gesorgt.

Die verschwundene Person sorgte kurzzeitig für eine "höhere Einsatzdynamik", wie die Münchner Feuerwehr mitteilte. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Wie die Münchner Feuerwehr mitteilte, wurden die Helfer am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr zu einem Feuer in einem mehrstöckigen Gebäude in der Seidlstraße im Stadtteil Maxvorstadt alarmiert.

"Beim Eintreffen sahen die Feuerwehrkräfte eine Person, die sich an einem verrauchten Fenster im ersten Obergeschoss bemerkbar machte", so die Behörde. Die Retter brachte sofort eine Drehleiter in Position.

Währenddessen brachte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Person in einen sicheren Raum.

Die Feuerwehr hatte davon aber nichts mitbekommen. "Diese Informationslücke sorgte kurzfristig für eine höhere Einsatzdynamik, da die Person für die außenstehenden Einsatzkräfte plötzlich im Brandraum verschwunden war", beschrieben die Einsatzkräfte die Situation.

Als der Einsatztrupp im Inneren des Gebäudes den Raum erreichte, war klar, dass der Mann bereits gerettet worden war.