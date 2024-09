Rettungshubschrauber rettet Ertrinkenden aus Isar

Ein ertrinkender Mann wurde von der Besatzung eines Rettungshubschraubers aus der Isar in München gerettet.

Von Friederike Hauer

München - Ein Mann musste am Montag per Hubschrauber aus der Isar in Bogenhausen gerettet werden.

Die Besatzung des Rettungshubschraubers "Christoph 1" entdeckte den hilflosen Mann aus der Luft. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa Mitarbeitern eines Vermessungstrupps war der Mann auf Höhe der Luitpoldbrücke im reißenden Fluss aufgefallen. Sie alarmierten sofort die Feuerwehr. Mehrere Einheiten rückten zu verschieden Punkten flussabwärts aus. Aus der Luft suchten ein Rettungshubschrauber und ein Polizeihubschrauber das Wasser ab. Der 24-Jährige konnte schließlich von der Besatzung des "Christoph 1" oberhalb der John-F.-Kennedy-Brücke an einem Ast klammernd entdeckt werden. München Feuerwehreinsatz Kran stürzt in München-Bogenhausen auf Wohnhäuser: Bergungsarbeiten dauern tagelang Ein Notfallsanitäter seilte sich zu ihm ab. "Dieser konnte den Ertrinkenden in letzter Sekunde greifen und an sich fixieren", berichtet die Feuerwehr. Sicher zurück am Ufer wurde der entkräftete und unterkühlte Mann untersucht und anschließend in eine Klinik gebracht. Wie er in die Isar geraten war, war zunächst unklar, so die Einsatzkräfte.