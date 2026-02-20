Menschen schreien am Fenster um Hilfe: Großeinsatz bei Hausbrand in München

München - Bei einem Wohnungsbrand in der Münchner Innenstadt wurden am Freitagmorgen fünf Menschen verletzt.

Dichter Rauch quoll aus einem Fenster des Hauses. Im Hinterhof sind die "City Kinos" untergebracht. © Berufsfeuerwehr München

Die Münchner Feuerwehr wurde gegen 9.30 Uhr in die Schwanthalerstraße alarmiert. Schon bei der Anfahrt hatten die Einsatzkräfte die enorme Rauchsäule bemerkt. Vor Ort schlugen die Flammen aus einem Fenster im dritten Obergeschoss.

Mehrere Menschen waren vom Rauch eingeschlossen worden und riefen an den Fenstern des Hauses um Hilfe! Insgesamt wurden fünf Menschen über zwei Drehleitern der Feuerwehr und mehrere mit sogenannten Fluchthauben durch das Treppenhaus gerettet.

Andere Anwohner hatten das Gebäude bereits selbst verlassen und standen im Freien, berichtete die Feuerwehr. Der Rettungsdienst untersuchte und betreute die insgesamt 22 Betroffenen.

Fünf Menschen wurden schließlich mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser transportiert.