Menschen schreien am Fenster um Hilfe: Großeinsatz bei Hausbrand in München
München - Bei einem Wohnungsbrand in der Münchner Innenstadt wurden am Freitagmorgen fünf Menschen verletzt.
Die Münchner Feuerwehr wurde gegen 9.30 Uhr in die Schwanthalerstraße alarmiert. Schon bei der Anfahrt hatten die Einsatzkräfte die enorme Rauchsäule bemerkt. Vor Ort schlugen die Flammen aus einem Fenster im dritten Obergeschoss.
Mehrere Menschen waren vom Rauch eingeschlossen worden und riefen an den Fenstern des Hauses um Hilfe! Insgesamt wurden fünf Menschen über zwei Drehleitern der Feuerwehr und mehrere mit sogenannten Fluchthauben durch das Treppenhaus gerettet.
Andere Anwohner hatten das Gebäude bereits selbst verlassen und standen im Freien, berichtete die Feuerwehr. Der Rettungsdienst untersuchte und betreute die insgesamt 22 Betroffenen.
Fünf Menschen wurden schließlich mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser transportiert.
Feuer in München: Rettungsdienst muss Notunterkunft für Betroffene einrichten
Das Feuer in einem Einzimmerapartment des Mehrfamilienhauses konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. "Die darüberliegenden Wohnungen wurden zwar durch geborstene Fenster von Flammen und Rauch beaufschlagt, eine weitere Ausbreitung konnte aber verhindert werden", so die Einsatzkräfte.
Aufgrund der massiven Rauchausbreitung sind die Wohnungen ab dem dritten Obergeschoss vorerst nicht mehr bewohnbar. Da nicht alle Bewohner bei Freunden oder Bekannten unterkamen, hat die Rettungsdienst-Einsatzleitung eine Notunterkunft für elf Menschen organisiert.
Rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr und 40 Kräfte des Rettungsdienstes waren etwa drei Stunden im Einsatz. Dabei wurden auch die ehrenamtlichen Besatzungen der Freiwilligen Feuerwehr und der Hilfsorganisationen gebraucht.
Zur Brandursache machte die Feuerwehr zunächst keine Angabe. Die Münchner Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Berufsfeuerwehr München (2)