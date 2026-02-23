Tödlicher Wohnhaus-Brand im Berchtesgadener Land: Frau stirbt in den Flammen
Von Marcel Gnauck
Freilassing - Montagnacht wurde die Feuerwehr gegen 2.50 Uhr zu einem Wohnhaus-Brand im Kreis Berchtesgadener Land gerufen. Für eine Frau kam jede Hilfe zu spät, sie starb durch das Feuer.
Aus einer Wohnung im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses dringe Rauch, wurde der Feuerwehr per Notruf mitgeteilt.
Mehr als ein Dutzend anderer Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Sie blieben alle unverletzt.
Feuerwehrleute löschten die Flammen und konnten ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhindern.
Ob es sich bei der Toten um die Bewohnerin der Wohnung handelt, blieb zunächst unklar. Weitere Informationen zu den Hintergründen des Brandes waren zunächst nicht bekannt.
