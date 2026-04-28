Müll-Lkw in Vollbrand: Münchner Feuerwehr kämpft gegen Flammen in Oberföhring

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In München-Oberföhring hat am Dienstagmorgen ein Lastwagen an der Auffahrt zur M3 gebrannt.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Ein Müllwagen ist am Dienstagmorgen im Nordosten von München in Flammen aufgegangen.

Der Müllwagenstand stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand.
Der Müllwagenstand stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand.  © Feuerwehr München

Laut Angaben der Münchner Feuerwehr war ein Feuerwehrmann um kurz nach 6 Uhr auf dem Weg zur Dienststelle, als er an der Auffahrt von der Effnerstraße zur M3 in Oberföhring einen brennenden Lkw entdeckte.

Da sich der Brandort in unmittelbarer Nähe zur Feuerwehrwache 8 in der Apianstraße 1 in Unterföhring befand, begab sich der Helfer umgehend dorthin und alarmierte seine Kollegen.

Die Retter konnten bereits bei der Anfahrt eine deutliche Rauchsäule sehen. "Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Müllwagen lichterloh, das Feuer hatte auf das Führerhaus übergegriffen", so die Feuerwehr. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig ins Freie retten und blieb unverletzt.

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Nach wenigen Minuten war das Feuer gelöscht. Die Auffahrt musste vorübergehend komplett gesperrt werden.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff.
Die Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff.  © Feuerwehr München

Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens waren zunächst unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Feuerwehr München

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