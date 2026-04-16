Taxi brennt lichterloh: Zufall verhindert Schlimmeres

München - Ein im Stadtteil Obergiesing abgestelltes Taxi brannte am Mittwoch vollständig aus.

In der Werinherstraße brannte ein abgestelltes Taxi ab. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Münchner Feuerwehr mitteilte, fing die auf einem Parkstreifen an der Werinherstraße abgestellte Mercedes-Limousine gegen 16 Uhr Feuer. Der Brand brach im Motorraum aus.

Ein gerade zufällig vorbeifahrendes Einsatzfahrzeug der Feuerwehr bemerkte die Flammen und alarmierte weitere Kräfte.

Erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher blieben erfolglos. Als die weiteren Einsatzkräfte eintrafen, stand das Auto schon in Vollbrand.

Unter Atemschutz konnten die Flammen schließlich unter Kontrolle gebracht werden.

Das Taxi wurde jedoch völlig zerstört. Zur Brandursache hat die Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen.