27.07.2024 08:53 Stromausfall in München: Das ist der Grund!

Ein Feuer in einer Trafoanlage in der Allacher Straße in München hat einen Stromausfall in Untermenzing ausgelöst.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Ein Brand in einer Trafoanlage in München hat für einen kurzzeitigen Stromausfall im Stadtteil Untermenzing gesorgt. Das betroffene Trafohäuschen in der Allacher Straße in München. © Berufsfeuerwehr München Wie die Münchner Berufsfeuerwehr am Samstag mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am Freitag gegen 15.45 Uhr wegen Rauchentwicklung an einem Trafohäuschen in der Allacher Straße alarmiert. Demnach war es in der elektrischen Anlage zu einem Brand gekommen. Ein Atemschutztrupp löschte die Flammen mit einem Kohlendioxidlöscher. Anschließend wurde der betroffene Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Die Feuerwehr kontrollierte die Trafostation mit einer Wärmebildkamera. © Berufsfeuerwehr München Zur Schadenshöhe konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München