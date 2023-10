Schlimmer Unfall in München! Senior (86) unter Trümmern von Carport begraben

München - Folgenschwerer Unfall in der bayerischen Landeshauptstadt ! Ein 86 Jahre alter Mann ist am heutigen Sonntag unter Teilen eines Carports begraben worden.

Die alarmierten Rettungskräfte brachten den Mann (86) nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Der Sohn des Seniors fand diesen am Vormittag gegen 10.15 Uhr in der Robinienstraße begraben unter Trümmern des Unterstands vor, wie die Münchner Feuerwehr am Nachmittag mitteilte.

Während der Sohn versuchte, den 86-Jährigen aus der misslichen Lage zu befreien, verständigte seine Frau unmittelbar Feuerwehr und Rettungsdienst.

Die kurz darauf eingetroffenen Einsatzkräfte trugen Bauteil für Bauteil ab und konnten den Senior so retten. Dann begannen sie mit der Erstversorgung.

Ein ebenfalls zum Ort des Geschehens geeiltes Notarztteam intensivierte diese Maßnahmen und transportierte den Schwerverletzten zur weiteren Behandlung in den Schockraum einer Klinik.

Wie lange der Mann bis zu seinem Auffinden unter den Trümmern ausharren musste, ist bislang noch unklar.