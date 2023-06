Filmfest München! Liebeserklärung für verstorbene Hannelore Elsner: "Sie fehlt mir heute"

München - Die Schauspielerin Sunnyi Melles (64) hat auf dem Filmfest München liebevolle Worte für ihre verstorbene Kollegin Hannelore Elsner gefunden. Die starb am 21. April 2019 im Alter von 76 Jahren an einer Krebserkrankung.

Die Schauspielerin Sunnyi Melles (64, l.) war gemeinsam mit ihrer Tochter Leonille Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein (26) auf dem Filmfest München. © Sven Hoppe/dpa

Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sagte die 64-jährige frühere Darstellerin des Wiener Burgtheaters: "Sie fehlt mir heute, sie hat so viel getan für Film und Fernsehen."

Auf dem Filmfest München hatten die beiden 2018 ihr letztes gemeinsames Event zur Premiere der Mooshammer-Satire "Der große Rudolph".

Vor allem das Thema Publikum liegt auf dem Sommer-Filmfestival bei den prominenten Gästen offenbar besonders im Fokus.

So sagte die Regisseurin Doris Dörrie (68) am Freitagabend der dpa: "Ich wünsche mir ein Publikum, das sich auch Filme zumutet, die vielleicht nicht so einfach sind auf den ersten Blick."

Sie sieht derartige Veranstaltungen als Chance, Filme zu entdecken, die man sonst nicht auf dem Radar hätte.

Sie selbst habe dadurch vor allem Werke aus dem asiatischen Raum wahrgenommen, über die sie sonst nie gestolpert wäre. Melles sitzt in diesem Jahr in der Festival-Jury.