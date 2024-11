09.11.2024 10:04 Flugzeug landet außerplanmäßig in München: Das war der Grund

Am Freitagabend ist ein Flugzeug aus Armenien unplanmäßig in München gelandet. Was war der Grund dafür?

München - Weil eine Passagierin ohnmächtig geworden war, ist ein Flugzeug am Freitagabend in München zwischengelandet. Um einer Frau an Board zu helfen, landete ein Flugzeug außerplanmäßig in München. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, war der Flieger von der armenischen Hauptstadt Jerewan nach Paris unterwegs. Nach der Landung am Flughafen in München gegen 20.30 Uhr sei die Frau von Rettungskräften behandelt worden. Anschließend wurde sie in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Flug nach Paris wurde dann gegen 21.45 Uhr ohne sie fortgesetzt, berichtete die Bundespolizei.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa